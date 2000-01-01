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Фото из архива 05.03 14:11   MIGnews.com

Эксперты усомнились в достоверности оборонного бюджета Китая

Китай планирует увеличить военный бюджет на 8,1 процента в связи с тем, что США объявила КНР страной-соперником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о работе китайского правительства, который обнародовали на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Согласно документу, расходы Китая на оборону в 2018 году составят на 1,11 триллиона юаней (около 175 миллиардов долларов).

При этом многие международные организации считают, что Пекин существенно занизил данные о военном бюджете. По мнению аналитиков, китайское правительство намеренно не включила в доклад несколько объемных по финансированию статей, в том числе затраты на научно-технические разработки и стратегические силы. В связи с этим эксперты утверждают, что реальные расходы Китая на оборону могут превышать предоставленную цифру на 25-50 процентов.

В настоящие время КНР занимает вторую позицию после Соединенных Штатов Америки по объему военного бюджета. Так, Вашингтон на "оборонку" в 2018 году выделил 700 миллиардов долларов. В тоже время в 2019 году в Пентагоне планируют выделить еще 689 миллиардов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай потенциальными соперниками, которые бросают вызов американским интересам.
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