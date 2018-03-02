Один против всех: Израиль на минном поле Сирии

Военный обозреватель портала walla Амир Бухбут опубликовал статью, анализирующую ситуацию, сложившуюся на северных границах Израиля.
Пыль, поднятая сирийской гражданской войной постепенно оседает, и крата региональных интересов начинает проясняться. Итоговая строчка - государство Асада-отца больше не существует, а его развалины превратились в игровую площадку сверхдержав, в первую очередь, Соединенных Штатов и России. Израиль - активный игрок с ясными интересами, должен действовать мудро с тем, чтобы уничтожить угрожающую ему инфраструктуру и оружейные системы.
Время продемонстрировало, что Израиль остался на этом минном поле один. Напряженность, существующая в отношениях между главными игроками, вновь проявилась на прошлой неделе. Израильский спутник подтвердил слухи, несколько недель циркулирующие на Ближнем Востоке: российский президент Владимир Путин послал стратегический истребитель пятого поколения Су-57 в Сирию.
Тот факт, что русские не предприняли никаких усилий для того, чтобы спрятать свой супер-самолет - под землей или в ангарах, и оставил их у всех на виду, усиливает подозрение, что речь идет не более, чем о намеренной демонстрации. Если глубоко изучить российское поведение, то можно прийти к выводу, что оно напрямую не угрожает американским интересам. Миссия Су-57 сходна с походом авианосца “Адмирал Кузнецов” в декабре 2016. Корабль прибыл на “выполнение боевой задачи” еще до того, как был приведен в состояние оперативной готовности.
Российские Су-57, которые должны стать "ответом на американский F-22", не наблюдались во время полетов над Сирией, - и на следующий день исчезли с сирийского аэродрома. Очевидно, выполнив свою психологическую миссию, сказав американцам “Мы Сильны” и “У нас тоже есть стелт”, они вернулись на родину.
Тем временем Израиль продолжает оперировать между молотом и наковальней - между ограниченной поддержкой Соединенных Штатов и Россией, делающей вид что не замечает определенных израильских акций. Уже на протяжении минимум двух лет ясно, что Россия может поддерживать действия Ирана - но лишь до определенной степени, а именно, пока они не начинают напрямую вредить ей или ее клиенту - Асаду.
Путин, со сложной обстановкой у себя дома, может использовать зарубежные военные приключения в качестве “отводной трубы”, но он также знает, что несмотря на риторику и пропаганду, российская армия не может соперничать с американской. Он знает, что сегодня - не время затевать новые приключения, и до тех пор, пока российские солдаты не убиты в результате израильских атак в Сирии, а Башар Асад встает каждое утро живым и здоровым, израильская свобода действий в Сирии, в техническом смысле сохраняется.
Израильский военно-политический истеблишмент ожидал, что Белый Дом и Пентагон будут все более вовлечены в Сирии, и установят для России и Асада четкие красные линии. Этого не произошло, и Ирану было позволено приблизиться к израильской границе. Наиболее наглядной демонстрацией этого стали события 10 февраля.
За прошедшие недели пыль на разбомбленных сирийских базазх осела и стало ясно, что речь шла о первом прямом ирано-израильском военном столкновении. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Пять часов ирано-израильской войны. Новые подробности". Пока Израиль сбивал иранский беспилотник, уничтожал значительную часть сирийской ПВО и потерял боевой истребитель, сановники в Вашингтоне крепко спали.
Источники в военно-политическом истеблишменте предполагают, что Вашингтон вмешается только в случае серьезного конфликта, который продлится два-три дня. Их подход ясен: “Израиль силен и в состоянии справится сам”.
Несмотря на заявления начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота о том, что Сирия и Ливан теперь следует считать одним фронтом, многие в командовании армии указывают на то, что Асад готов на крайние меры только в случае, когда есть непосредственная угроза его выживанию. Война с Израилем - не очень мудрый шаг для него. В случае сколько-нибудь продолжительного конфликта с Израилем ВВС ЦАХАЛа могут покончить с режимом - или, по меньшей мере, стереть с лица земли его основные центры опоры.
Иран, со своей стороны, продолжит укреплять свои позиции в Сирии, независимо от внешних обстоятельств. С точки зрения Израиля три тенденции могут помочь в борьбе с этим. Первое - начавшиеся в последние месяцы протесты в самом Иране против политики режима, продолжающего экспансию на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами страны. Второе - увеличение прямой цены, которую платит Иран за такие попытки, путем атак против иранских баз в Сирии и уничтожения иранского персонала. Третье - в течение ближайших месяцев президент Трамп должен пересмотреть и расширить антииранские санкции. Он также намерен создать противовес активности Сил Аль-Кудс в Сирии. Если это произойдет, прямая американская интервенция в Сирии решит много текущих проблем израильских ВВС и их командующего, генерал-майора Амикама Норкина.