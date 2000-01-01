05.03 12:38 MIGnews.com

Муж опозорившейся судьи: она - сильная женщина

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Муж судьи тель-авивского окружного суда Ронит Познански-Кац, Шрага, впервые с момента начала скандала вокруг ее переписки со следователем в деле 4000 дал интервью израильской прессе.Шрага Познански заявил в интервью второму каналу израильского ТВ заявил: “Мы находимся в тяжелом периоде. Мы противостоим, как можем. Мы уважаем систему, важнейшую систему в Государстве Израиль - судебную систему. Мы верим в нашу систему, и мы сделаем то, что она от нас потребует”.Президент БАГАЦа Эстер Хайют должна назначить дисциплинарный трибунал, который рассмотрит дело Познански-Кац. К судье могут быть применены четыре вида санкций - предупреждение, выговор, отстранение от должности или увольнение из судебной системы.Шрага Познански-Кац говорит: “Эта вещь обрушилась на нас, но мы держимся. Моя жена - сильная женщина”.