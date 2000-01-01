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Муж опозорившейся судьи: она - сильная женщина 05.03 12:38   MIGnews.com

Муж опозорившейся судьи: она - сильная женщина

Муж судьи тель-авивского окружного суда Ронит Познански-Кац, Шрага, впервые с момента начала скандала вокруг ее переписки со следователем в деле 4000 дал интервью израильской прессе.

Шрага Познански заявил в интервью второму каналу израильского ТВ заявил: “Мы находимся в тяжелом периоде. Мы противостоим, как можем. Мы уважаем систему, важнейшую систему в Государстве Израиль - судебную систему. Мы верим в нашу систему, и мы сделаем то, что она от нас потребует”.

Президент БАГАЦа Эстер Хайют должна назначить дисциплинарный трибунал, который рассмотрит дело Познански-Кац. К судье могут быть применены четыре вида санкций - предупреждение, выговор, отстранение от должности или увольнение из судебной системы.

Шрага Познански-Кац говорит: “Эта вещь обрушилась на нас, но мы держимся. Моя жена - сильная женщина”.
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