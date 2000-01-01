Израиль отрицает слухи о поддержке сирийской оппозиции
Информация о поддержке Израилем Сирийской свободной армии для противостояния Ирану и проиранским формированиям в Сирии не соответствует действительности.
Об этом в понедельник, 5 марта заявил заместитель генерального директора МИДа Израиля Алекс Бен-Цви, сообщает агентство Интерфакс.
"Подобные слухи для нас не новость. Это не так. У нас на границе оказывается гуманитарная помощь: женщин и детей мы берем в свои больницы. Мы не помогаем никаким группировкам, так как я уже сказал, что ни одна из группировок положительно к Израилю не относится. Это не соответствует действительности", — сказал Бен-Цви в интервью российским СМИ.
Дипломат отметил, что наличие у Ирана военных баз в Сирии неприемлемо для Израиля, и его страна будет делать все, чтобы ситуация изменилась.
"Этот вопрос с Москвой обсуждался. У нас есть данные, я не могу сказать, сколько баз, они разбросаны и они существуют. Мы сказали, что для нас это неприемлемая ситуация, как и вообще присутствие Ирана. Тем более, когда у них есть базы, это уже постоянное присутствие. Мы говорим об этом открыто", - подчеркнул он.
Бен-Цеви также подчеркнул, что наличие у Ирана военных баз в Сирии неприемлемо для Израиля, и еврейское государство будет делать все возможное для того, чтобы ситуация изменилась.
Напомним, 10 февраля глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр разведки Исраэль Кац вечером 10 февраля резко отреагировали на инцидент в небе над Сирией, в результате которого был сбит израильский самолет.
"Сегодня я провел серию консультаций с министром обороны и начальником генштаба. Наша политика абсолютно ясна: Израиль будет защищать себя от любого нападения и любых попыток нарушить его суверенитет", - говорилось в заявлении премьер-министра, которое цитировала пресс-служба главы правительства.