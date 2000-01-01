МИД РФ: США пытаются повлиять на наши предвыборные процессы
В Министерстве иностранных дел России заявили, что США пытаются повлиять на предвыборные процессы в стране, сообщает РИА Новости.
"Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние процессы в последние годы отмечались, разумеется, в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму Федерального Собрания. Подобные устремления явно прослеживаются и по ходу нашей нынешней предвыборной кампании", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ Российской Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела государства.
При этом дипломат подчеркнул, что подобные случаи фиксируются внешнеполитическим ведомством и передается в компетентные органы.
С 2014 года отношения между Москвой и Вашингтоном значительно ухудшились. В Соединенных Штатах Америки обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, и поручили бывшему главе американских спецслужб возглавить расследование по делу о российском вмешательстве в выборы. Однако со своей стороны РФ отрицает свою причастность, называя подобные выпады бездоказательными обвинениями.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. На пост главы государства официально зарегистрированы 8 кандидатов: Владимир Жириновский от ЛДПР, Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский (партия "Яблоко"), Борис Титов (Партия роста) и Владимир Путин (самовыдвиженец).