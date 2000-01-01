Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетаниягу: не позволим назвать улицу именем Арафата 05.03 09:21   MIGnews.com

Нетаниягу: не позволим назвать улицу именем Арафата

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу провозгласил, что “не позволит” называть улицы в Израиле именем Ясира Арафата.

Скандал разгорелся после того, как инвалид ЦАХАЛа Лиран Барух обнаружил, что одна из улиц в поселении Джатт, Ха-Шарон, названа именем “раиса”.

Нетаниягу заявил: “Государство Израиль не будет называть улицы именем Арафата. Я говорил с офисом министра внутренних дел Арье Дери, и прояснил, что мы не дадим разрешения на переименование улицы. Мы уберем эту табличку”.

10-й канал израильского ТВ сообщает, что улица была названа именем Арафата уже давно - в 2011 году. Название улицы, среди прочих, было одобрено комитетом МВД, во главе которого тогда стоял Ицхак Велед. В тот период премьер-министром страны был Биньямин Нетаниягу, а министром внутренних дел - Эли Ишай.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:01
Канада не будет сдерживать поток мигрантов
08:34
На Филиппинах нашли тело казненного туриста из Германии
08:28
Магазин iDigital в Сарона снова ограбили
08:16
Террористы ХАМАСа выпустили три ракеты
08:03
Видео: Толпы палестинцев атакуют джип МАГАВа
07:58
Найден пилот упавшего сирийского самолета в Турции
07:45
Песков: Россия готова продолжать борьбу с ИГ в одиночку
07:14
Названа возможная причина крушения сирийского самолета
06:43
Малайзия объявила посла КНДР персоной нон грата
05:33
NYT: помощник Трампа проводил встречу с главным раввином РФ
04:35
Раскрыт простой способ сохранить молодость
03:28
Видео: десятки индеек водят хоровод вокруг мертвого кота  
02:29
Ученые: Мысли о еде благотворно действуют на психику
01:29
В РФ "Красавицу и Чудовище" проверят на "гей-пропаганду"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus