05.03 09:21 MIGnews.com

Нетаниягу: не позволим назвать улицу именем Арафата

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу провозгласил, что “не позволит” называть улицы в Израиле именем Ясира Арафата.Скандал разгорелся после того, как инвалид ЦАХАЛа Лиран Барух обнаружил, что одна из улиц в поселении Джатт, Ха-Шарон, названа именем “раиса”.Нетаниягу заявил: “Государство Израиль не будет называть улицы именем Арафата. Я говорил с офисом министра внутренних дел Арье Дери, и прояснил, что мы не дадим разрешения на переименование улицы. Мы уберем эту табличку”.10-й канал израильского ТВ сообщает, что улица была названа именем Арафата уже давно - в 2011 году. Название улицы, среди прочих, было одобрено комитетом МВД, во главе которого тогда стоял Ицхак Велед. В тот период премьер-министром страны был Биньямин Нетаниягу, а министром внутренних дел - Эли Ишай.