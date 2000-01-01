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Канада не будет сдерживать поток мигрантов | Фото: Thinkstock05.03 09:01   MIGnews.com

Канада не будет сдерживать поток мигрантов

Правительство Канады не собирается ужесточать режим на границах для сдерживания мигрантов, которые незаконно пересекают территорию из Соединенных Штатов.

Министр общественной безопасности Ральф Гудейл заявил, что пока для этого нет никаких оснований, так как поток нелегалов, прибывающих на территорию страны, не является достаточно большим, чтобы прибегать к таким мерам.

Сотни мигрантов, в основном из Африки и Ближнего Восток бегут от иммиграционной репрессии президента США Дональда Трампа в поисках убежища.
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