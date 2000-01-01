Песков: Россия готова продолжать борьбу с ИГ в одиночку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что глава США Дональд Трамп может отложить подготовку совместного с Москвой соглашения по борьбе с террористической организацией «Исламское государство», сообщает Russia Today.
«Москва и так продолжает (борьбу с ИГ)», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, готова ли Россия продолжать борьбу с ИГ в одиночку.
Ранее Трамп сообщил своим советникам, что может на время отложить заключение соглашения с Россией по борьбе с «Исламским государством».
Отмечается, что данное решение связано с давлением на его администрацию из-за обвинений в контактах с Россией, а также с более жёсткой позицией новых советников Трампа по отношению к Москве.