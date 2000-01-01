06.03 07:14 MIGnews.com

Утвержден законопроект Одеда Форера о загранпаспортах

пресс-служба партии НДИ

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Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера о загранпаспортах, вокруг которого в последнее время велась бурная дискуссия."Сегодня нам удалось сделать важный шаг к устранению существовавшей в течение 53 лет дискриминации по отношению к новым репатриантам из СССР-СНГ", - заявил парламентарий от НДИ, приветствуя решение комиссии.В соответствии с законодательной инициативой Одеда Форера, репатрианты будут наделены правом на получение заграничного паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время они могут получить "даркон" лишь по прошествии года с момента репатриации, а до этого для выезда за границу репатриантам выдается лишь временный документ лессе-пассе.Следует отметить, что министр внутренних дел Арье Дери, раннее задерживавший утверждение законопроекта Одеда Форера о загранпаспортах, снял свои возражения и вместе со всеми министрами поддержал его."Сегодня мы живем в глобальном мире. Постановление правительства, принятое в 1964 году, давно стало анахронизмом. Уже в ближайшую среду законопроект о загранпаспортах будет вынесен на голосование в предварительном чтении на пленарном заседании Кнессета",- подчеркнул Одед Форер.