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Утвержден законопроект Одеда Форера о загранпаспортах 06.03 07:14   MIGnews.com

Утвержден законопроект Одеда Форера о загранпаспортах

Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера о загранпаспортах, вокруг которого в последнее время велась бурная дискуссия.

"Сегодня нам удалось сделать важный шаг к устранению существовавшей в течение 53 лет дискриминации по отношению к новым репатриантам из СССР-СНГ", - заявил парламентарий от НДИ, приветствуя решение комиссии.

В соответствии с законодательной инициативой Одеда Форера, репатрианты будут наделены правом на получение заграничного паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время они могут получить "даркон" лишь по прошествии года с момента репатриации, а до этого для выезда за границу репатриантам выдается лишь временный документ лессе-пассе.

Следует отметить, что министр внутренних дел Арье Дери, раннее задерживавший утверждение законопроекта Одеда Форера о загранпаспортах, снял свои возражения и вместе со всеми министрами поддержал его.

"Сегодня мы живем в глобальном мире. Постановление правительства, принятое в 1964 году, давно стало анахронизмом. Уже в ближайшую среду законопроект о загранпаспортах будет вынесен на голосование в предварительном чтении на пленарном заседании Кнессета",- подчеркнул Одед Форер.

пресс-служба партии НДИ
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