05.03 20:58 MIGnews.com

Завтра полиция будет опять допрашивать Нетаниягу

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6 марта полиция Израиля вновь допросит премьер-министра Нетаниягу в его резиденции в Иерусалиме. Это станет уже четвертым его допросом правоохранительными органами по заведенным на него делам.А дел на премьера, напомним, заведено сразу два. Его подозревают в сговоре с издателем "Едиот ахронот" Арнононом Мозесом. Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в подконтрольных Мозесу СМИ снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние основного конкурента "Едиот ахронот" - газеты "Исраэль ха-Йом".А вот в "деле 1000" идет речь касательно подарков, которые на протяжении многих лет получала семья Биньямина Нетаниягу от израильского бизнесмена Арнона Милчена. Напомним, что, как в одной из утечек расследования, голливудский продюсер покупал семье Нетаниягу не только сигары и шампанское, но еще и украшения для супруги израильского премьера.