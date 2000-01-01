05.03 19:24 MIGnews.com

МИД Австрии: надо отправить беженцев в Грузию

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Европе будет куда проще справиться с миграционным кризисом, если центры для приема беженцев будут созданы за границами ЕС, например в Грузии или на Западных Балканах, считает министр министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц, который ныне также возглавляет и ОБСЕ."Где именно они будут находиться — не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", — заявил министр в совместном интервью с членом германского Христианско-демократического союза Йенсом Шпаном для газеты Bild.Курц уверен, что отправлять мигрантов обратно будет проще со внешней границы Евросоюза, чем "когда они уже переехали в Вену или Берлин".Помимо этого, он раскритиковал избранную Ангелой Меркель политику "открытых дверей"."Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией. В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, приходить их будет все больше", — объяснил он.