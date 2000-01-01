05.03 18:58 MIGnews.com

"Ликудники" делят шкуру Нетаниягу

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Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пока еще не выражал никаких намерений оставлять свой пост по каким-либо причинам, двое высокопоставленных членов его партии уже выразили готовность его сменить - и как лидера "Ликуда", и как главу правительства.Так, первым был экс-руководитель ШАБАК, глава комитета Кнессета по обороне и внешней политике Ави Дихтер, который выразил уверенность – глава правительства не может исполнять свои обязанности, будучи фигурантом двух уголовных расследований. Он предупредил, что в будущем попытается возглавить "Ликуд"."Тот, кто скажет вам, что расследования никак не повлияют на работу премьер, солжет. Это весьма проблематично любого, кто руководит государством. Я пришел (в политику - ред.), чтобы вести за собой, и, несомненно, буду баллотироваться на должности главы "Ликуда" и премьер-министра", - сказал он 4 марта.В то же время, Дихтер оговорился, что на следующих выборах Нетаниягу все равно будет единственным кандидатом от "Ликуда" на должность премьера, то есть попытать свои силы на партийное лидерство он попробует лишь после отставки Биньямина Нетаниягу.Их однопартиец, председатель парламентской коалиции Давид Битан, раскритиковал Дихтера за такие высказывания, заявив, что эта тяжелая для нынешнего главы пора должна стать временем "для единства, а не для подрывной деятельности".Сегодня, на следующий день после выступления Дихтера, другой "ликудник" предупредил, что собирается стать преемником Нетаниягу – министр транспорта и разведки Исраэль Кац."У "Ликуда" было четыре лидера и все они были премьер-министрами. Мы собираемся продолжить этот путь", - заявил он в радиоинтервью Коль Исраэль.Но Кац отрицает, что собирается составить конкуренцию Нетаниягу. По его словам, он готов стать возглавить партии, но, как и Дихтер, только после отставки действующего премьера."Прежде я говорил о своих планах побороться за лидерство в "Ликуде" после Нетаниягу. После того, как он оставит свою должность. Сейчас же мы работаем в полном сотрудничестве и я советую остальным делать так же", - подытожил он.