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Ривлин требует безопасности для евреев США 05.03 18:10   MIGnews.com

Ривлин требует безопасности для евреев США

В Израиль прибыл с официальным визитом губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо, который 5 марта посетил мемориальный комплекс Катастрофы и Героизма еврейского народа Яд ва-Шем в Иерусалиме. Компанию ему составил глава государства Реувен Ривлин.

"Существует урок Холокоста: никогда снова. Евреям должна быть обеспечена безопасность, где бы они ни находились. Особенно в США", - указал президент.

Он напомнил, что в последние недели по Америке - в частности, по штатам Алабама, Флорида, Мичиган, Пенсильвания, Нью-Йорк и Миссури - прокатилась волна антисемитизма.

"Приезд в Еврейское государство губернатора Куомо именно в это время стал чрезвычайно важным сигналом того, что американский народ и правительство не позволят антисемитизму одержать верх", - подчеркнул Ривлин.

Он поблагодарил демократа за визит, а президента Трампа – за осуждение атак против евреев.

"Тот факт, что на помощь еврейским общинам пришли многие христиане и мусульмане, является ясным посланием против расизма и ненависти, это - знак великой надежды и гражданского мужества", - резюмировал глава Государства Израиль.
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