05.03 16:59 MIGnews.com

Эрдоган сравнил современных немцев с нацистами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Запрет политического мероприятия в немецком городе Гаггенау, на котором должен был выступить турецкий министр юстиции Бекир Боздаг, не отличается от действий нацистов в Третьем рейхе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Германия не дает высказываться нашим друзьям. Германия, вы там и близко не стоите к демократии. Ваши решения не отличаются от нацистской политики прошлого", - сказал турецкий лидер на воскресном митинге в Стамбуле.Эрдоган упрекнул немцев в том, что они постоянно поучают Турцию демократии, а "сами не дают слова турецкому министру", и напомнил, что власти Нидерландов также высказались за подобный запрет, допустив, что могут быть и "другие примеры"."Но вы будете уважать свободу мысли и слова. Мы поднимем эту тему перед международным сообществом. Мы не хотим видеть такой нацистский мир", - предупредил президент Турции германское правительство.Боздаг должен был выступить перед турками Гаггенау с агитацией перед референдумом по поправкам к турецкой Конституции. Когда его мероприятие отменили, находившийся вместе с ним в Германии министр экономики Нихат Зейбекчи также отменил свое выступление перед проживающими в ФРГ турками, и вернулся на родину.