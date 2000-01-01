Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Эрдоган сравнил современных немцев с нацистами | Фото: kremlin.ru05.03 16:59   MIGnews.com

Эрдоган сравнил современных немцев с нацистами

Запрет политического мероприятия в немецком городе Гаггенау, на котором должен был выступить турецкий министр юстиции Бекир Боздаг, не отличается от действий нацистов в Третьем рейхе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Германия не дает высказываться нашим друзьям. Германия, вы там и близко не стоите к демократии. Ваши решения не отличаются от нацистской политики прошлого", - сказал турецкий лидер на воскресном митинге в Стамбуле.

Эрдоган упрекнул немцев в том, что они постоянно поучают Турцию демократии, а "сами не дают слова турецкому министру", и напомнил, что власти Нидерландов также высказались за подобный запрет, допустив, что могут быть и "другие примеры".

"Но вы будете уважать свободу мысли и слова. Мы поднимем эту тему перед международным сообществом. Мы не хотим видеть такой нацистский мир", - предупредил президент Турции германское правительство.

Боздаг должен был выступить перед турками Гаггенау с агитацией перед референдумом по поправкам к турецкой Конституции. Когда его мероприятие отменили, находившийся вместе с ним в Германии министр экономики Нихат Зейбекчи также отменил свое выступление перед проживающими в ФРГ турками, и вернулся на родину.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:28
Сеть 4,5G пришла в Израиль
16:06
Яхимович: Герцог лжет и разрушает партию
15:38
В Израиле декриминализовали курение марихуаны
15:04
Беги, беги - я заплачу  
14:44
Путин встретится с Нетаниягу 9 марта, с Эрдоганом - 10 марта
14:24
"Самый большой налог в Израиле - излишняя регуляция"
14:20
85% жителей Палестинской автономии - за введение шариата
13:03
Нетаниягу: я заявлю Путину, что мы решительно возражаем
12:24
Автомобильный теракт в Берлине: Анис Амри сидел на кокаине
11:45
Песков: Россия готова продолжать борьбу с ИГ в одиночку
11:45
"Израиль несет ответственность за убийства среди арабов"
11:09
Эйтан Кабель сообщил, что ему стыдно
10:58
В Сомали от голода умерло 110 человек за последние 48 часов
10:22
Акт вандализма на еврейском кладбище в Бруклине
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus