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Турция примет решение о возвращении пилота ВВС Сирии 06.03 00:08   MIGnews.com

Турция примет решение о возвращении пилота ВВС Сирии

Турецкие власти примут решение о возвращении Сирии пилота самолета сирийских ВВС, разбившегося в турецкой провинции Хатай, в ближайшие дни, заявил вице-премьер Турции Нуреддин Джаникли в воскресенье, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье турецкие СМИ сообщили, что найденный спасателями пилот, управлявший разбившимся самолетом в одиночку, был доставлен в жандармерию, а потом госпитализирован в государственную больницу Хатая.

"Мы примем решение после уточнения всех деталей инцидента. Пока рано говорить об этом. Нужно выяснить все обстоятельства произошедшего у турецкой границы. Какова была его миссия? Думаю, решение будет принято в ближайшие дни", — сказал Джаникли в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что в настоящее время пилот находится под наблюдением врачей.

Накануне члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. Местные власти сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.
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