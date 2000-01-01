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Яхимович: Герцог лжет и разрушает партию 05.03 16:06   MIGnews.com

Яхимович: Герцог лжет и разрушает партию

Лидеры Аводы продолжают активно заниматься уничтожением собственной партии, поливая друг друга грязью и обвиняя во всех смертных грехах.

Глава партии, Ицхак Герцог, вчера, 4 марта, прокомментировал “сделку” между Эйтаном Кабелем и Шели Яхимович.Герцог сказал: “Это - чрезвычайно серьезное обвинение в коррупции. Это нарушение доверия общества, членов и сторонников Аводы. Невозможно оценить, какой ущерб это нанесло партии”.

Критика Герцога вызвала бурную реакцию Яхимович. Она заявила: “Цинизм и ирония опускают свои головы от стыда, когда Герцог начинает говорить о целостности и ценностях. Герцог выполняет условия грязной сделки с Ниссенкорном, и молчит о том, как ее расследовали. Ему удалось спастись из-за недостатка улик. Герцог превзошел сам себя во лжи, когда заявил, что меня допрашивали в полиции - чего на деле никогда не было Тот, уничтожил могущественную оппозицию и разрушил собственную партию - пусть уж лучше помолчит”.
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