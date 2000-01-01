Израиль: опубликована книга рабочих планов министерств
Израильское правительство опубликовало Книгу рабочих планов министерств и ведомств на 2017-2018 годы.
В предисловии премьер-министр Биньямин Нетаниягу написал:
"Из года в год мы расширяем спектр принципов подотчетности и прозрачности в планах работы министерств, поскольку у избранника народа есть обязанность, что уже является обычным делом, предоставить на суд широкой общественности политические цели, входящие в его компетенцию, и уровень достижения им этих целей. Поэтому в конце 2017 года мы предоставим общественности результаты, касающиеся достижения целей и соответствия показателям, фигурирующим в Книге планов правительственной работы министерств. Я уверен, что этот шаг будет способствовать ускорению процессов осуществления политики, рационализации рабочих процессов и достижению желаемых результатов.
Благодаря решению о двухгодичном бюджете государства Израиль работа министерств в этом году имеет бюджетную определенность. Это означает возможность долгосрочного планирования, которая, как ожидается, улучшит эффективность работы и полученные результаты. Это ещё одно доказательство экономического и социального преимущества двухгодичного бюджета. Публикация книги отражает намерение моего правительства работать на благо граждан Израиля".
Наша деятельность имеет чёткие, измеримые результаты: по всей стране можно видеть быстро разрастающуюся транспортную инфраструктуру, ведётся разработка запасов природного газа, проводится снижение избыточной регуляции, в Беэр-Шеве создан Центр кибериндустрии, есть и многие другие достижения. Год за годом мы расширяем применение принципов подотчетности и прозрачности в планах работы министерств".
На сегодняшнем заседании правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:
"Правительство рассмотрит сегодня планы работы министерств на ближайшие два года. Нужно понимать, что мы управляем работой правительства и экономикой с помощью относительно новых методов, которые, без сомнения, выделяются на фоне других государств. Когда вы управляете каким-либо бизнесом, прежде всего вы стремитесь к тому, чтобы ваши доходы в долгосрочной перспективе соотносились с расходами таким образом, чтобы расходы не превысили доходы. Мы достигаем этого результата с помощью бюджетного контроля, а именно с помощью двухгодичного бюджета, что обеспечивает нам горизонты планирования. Мы ставим перед министерствами количественные цели. Ведь гораздо легче достичь чего-то, если знаешь, в каком направлении двигаться. Кроме того ещё один важный факт - мы проверяем, что мы имеем на момент начала работы, и опубликовали ли мы эти данные. Это смелые и очень важные действия. Так управляют бизнесом, так управляют и государством.
Должен вам сказать, что одна из главных задач, которую мы ставим перед собой в министерстве главы правительства, это снижение регуляции, душащей израильский рынок. У нас удовлетворительная ситуация в области налогообложения, хотя мы с министром финансов считаем, что нужно снизить налоги. Но самый большой налог, который платят израильские граждане – это чрезмерная регуляция. Мы хотим её снизить, чтобы снизить расходы граждан и бизнесов, чтобы облегчить жизнь в нашей стране. Естественно, есть ещё много целей, они будут представлены сегодня на заседании правительства. Я считаю, что этот шаг превращает израильскую экономику в одну из самых прогрессивных и прозрачных в мире".
Генеральный директор министерства главы правительства Эли Грунер: "Рабочие планы представляют усилия правительства по преобразованию государственной политики в показатели производительности и результатов. Наши обязанности как правительства - перевести государственную политику в чёткие показатели. Не только входные индексы, указывающие на размер бюджета и на ресурсы, направленные правительством на решение конкретной задачи, но и показатели результативности, подтверждающие, что инвестиции приносят дивиденды и оказывают благоприятное воздействие на жизнь граждан Израиля. Это последнее звено в цепочке прибыли, существующее в частном секторе и зачастую недостающее в государственном секторе. Прибыль, показывающая, сколько граждане Израиля заработали в этом году за счет эффективной работы правительства, правильной организационной культуры, определения целей и этапов".
В Книге рабочих планов министерств и ведомств представлены планы работы 26 министерств, 13 смежных ведомств и официальных учреждений, созданных в соответствии с правительственными постановлениями, а также более 2500 показателей оценки деятельности правительства, 600 из которых являются результативными.
Рабочие планы содержат определение целей и задач, а также планирование основных показателей работы на 2017-2018 гг. Координация планирования осуществляется отделом по взаимодействию власти и общества Штаба по социально-экономическим вопросам при министерстве главы правительства под руководством генерального директора министерства Эли Грунера.
В планах работы подробно освещены показатели, необходимые для успешного осуществления каждой программы, включая количественные показатели производительности, отражающие результаты основной правительственной деятельности и показатели результативности, определяющие степень ожидаемых вследствие этой деятельности изменений.
В конце года правительство опубликует данные по соответствию центральным показателям, установленным министерствами и смежными
ведомствами.