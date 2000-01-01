Путин встретится с Нетаниягу 9 марта, с Эрдоганом - 10 марта
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Москве 9 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 10 марта, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Встречи планируются", — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что планирует в четверг 9 марта встретиться в Москве с президентом России для обсуждения сирийского вопроса.
На этой неделе глава МИД Турции заявлял, что президент Турции Эрдоган также планирует в ходе визита в РФ 10 марта обсудить тему Сирии.