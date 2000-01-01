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`Самый большой налог в Израиле - излишняя регуляция` 05.03 14:24   MIGnews.com

"Самый большой налог в Израиле - излишняя регуляция"

Премьер-министр Израиля Биньямин нетаниягу выступил на заседании правительства 5 марта. Он поднял вопрос о налогах и бюджете. Нетаниягу сказал:

Правительство рассмотрит планы работы министерств на ближайшие два года. Нужно понимать, что мы управляем работой правительства и экономикой с помощью относительно новых методов, которые, без сомнения, выделяются на фоне других государств. Когда вы управляете каким-либо бизнесом, прежде всего вы стремитесь к тому, чтобы ваши доходы в долгосрочной перспективе соотносились с расходами таким образом, чтобы расходы не превысили доходы. Мы достигаем этого результата с помощью бюджетного контроля, а именно с помощью двухгодичного бюджета, что обеспечивает нам горизонты планирования. Мы ставим перед министерствами количественные цели. Ведь гораздо легче достичь чего-то, если знаешь, в каком направлении двигаться. Кроме того ещё один важный факт - мы проверяем, что мы имеем на момент начала работы, и опубликовали ли мы эти данные. Это смелые и очень важные действия. Так управляют бизнесом, так управляют и государством.

Должен вам сказать, что одна из главных задач, которую мы ставим перед собой в министерстве главы правительства, это снижение регуляции, душащей израильский рынок. У нас удовлетворительная ситуация в области налогообложения, хотя мы с министром финансов считаем, что нужно снизить налоги. Но самый большой налог, который платят израильские граждане – это чрезмерная регуляция. Мы хотим её снизить, чтобы снизить расходы граждан и бизнесов, чтобы облегчить жизнь в нашей стране. Естественно, есть ещё много целей, они будут представлены сегодня на заседании правительства. Я считаю, что этот шаг превращает израильскую экономику в одну из самых прогрессивных и прозрачных в мире.
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