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85% жителей Палестинской автономии - за введение шариата 05.03 14:20   MIGnews.com

85% жителей Палестинской автономии - за введение шариата

Исследовательский центр JMCC, более 30 лет работающий в Иерусалиме, Иудее и Самарии провел опрос жителей Палестинской автономии.

В опросе участвовали 1199 жителей Газы и Западного берега.

Опрос показал, что около четверти жителей Газы обвиняют Израиль в сбоях с поставками электрической энергии. Около 50% винят в этом ХАМАС, и 21.2% власти ПА.

Большинство опрошенных определяют себя в качестве палестинцев. Так называют себя 52.5% жителей Иудеи и Самарии, и 58% жителей Газы. Лишь 21,7 % называет себя “мусульманами” и 5.3% - арабами.

На вопрос о том, каков наилучший путь к достижению “независимости Палестины” 27.1% жителей Западного берега и 35.6% жителей Газы ответили “вооруженное сопротивление”. Лишь 37,6%верят в возможность достижения этой цели путем переговоров.

85% опрошенных поддерживают шариат в той или иной форме в качестве основы гражданского законодательства. Около половины выступает за скрещивание шариата с существующим законодательством, а другая половина - за введение законодательства, основанного на шариате.
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