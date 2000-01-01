05.03 13:03 MIGnews.com

Нетаниягу: я заявлю Путину, что мы решительно возражаем

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая перед началом заседания правительства 5 марта, сообщил, что выдвинет требования президенту России Владимиру Путину в связи с предполагаемым достижением соглашения о прекращении гражданской войны в Сирии.Израиль потребует, чтобы такое соглашение предусматривало запрет на размещение иранских военных баз и плацдармов на территории Сирии.Нетаниягу заявил: “В рамках этого соглашения, или без такового соглашения, мы видим попытки Ирана организовать постоянные сухопутные и морские базы на территории Сирии . Они постепенно пытаются открыть против нас фронт на Голанах. Я выражу президенту Путину наши решительные возражения, и я надеюсь на то, что мы сможем достигнуть взаимопонимания - также как нам удалось достигнуть взаимопонимания по предотвращению столкновений между нашими силам”.Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил в интервью газете, что вывод иранских сил из Сирии станет возможным только после заключения соглашения о прекращении сирийского конфликта, и подчеркнул, что окончательное решение по этому поводу останется за “законным правительством Сирии”.