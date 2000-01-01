05.03 12:10 MIGnews.com

ХАМАС провозгласил нейтралитет

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Один из лидеров ХАМАСа в Газе, Ахмед Юсеф, представил новую программу террористической организации Он объявил, что ХАМАС будет придерживаться нейтралитета в конфликтах на Ближнем Востоке, с тем, чтобы “сосредоточиться на палестинском вопросе”.По словам Юсефа, в свете этой новой политики ХАМАС готов сотрудничать с любым движением, государством и силой, которая послужит “палестинскому делу”.В рамках этой новой политики ХАМАС будет воздерживаться от вмешательства во внутренние дела арабских государств: “Существует необходимость совместной работы над созданием сильной международной структуры для спасения палестинцев и для защиты палестинских прав”.Юсеф также сообщил, что в ближайшее время будет выбран новый генеральный секретарь организации, который займется воплощением программы в жизнь.В интервью палестинскому агентству MAAN Юсеф заявил, что ХАМАС “заинтересован в создании Палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Иерусалиме”.Юсеф подчеркнул, что “ХАМАС никогда не признает Израиля , и не поступится ни одной пядью палестинской земли”. Юсеф сказал, что ХАМАС также будет добиваться реализации “права на возвращение” палестинских беженцев.Юсеф рассказал, что Израиль “постоянно посылает предложения об обмене пленными” через различных посредников. ХАМАС отказывается обсуждать любые подобные предложения до тех пор, пока не будут освобождены лица, повторно задержанные после того, как были освобождены по сделке Шалита.Юсеф заявил: “Христиане - часть палестинского государства, и с ними у нас нет никаких проблем. Относительно евреев, с ними у нас тоже нет проблем. Наша единственная проблема - сионистское движение и оккупация Палестины”.