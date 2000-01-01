05.03 11:45 MIGnews.com

"Израиль несет ответственность за убийства среди арабов"

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Адвокат и бывший депутат Кнессета Талеб а-Сана, который также является председателем комитета по надзору за распоряжениями Верховного суда от израильских арабов, заявил, что что клановые распри и убийства в арабских общинах – это "ясный и прямой результат" политики израильского правительства.Бывший депутат, бедуинского происхождения, также утверждает, что арабы "тонут в потопе" черного рынка, торгующего оружием.В интервью газете Палестина, А-Сана подчеркнул, что наиболее распространенной причиной драк и нападений среди молодежи является "отсутствие уважения к отцам", в сочетании с отсутствием общих ценностей.Он добавил, что насилие превратилось в организованную преступность. А ответственность за прекращение насилия лежит на правоохранительных органах, которым по его словам, необходимо добраться до корня проблемы.Кроме того, он подчеркнул, что лишь 20% преступлений были расследованы в арабском секторе. Это, по словам А-Сана, говорит о полном отсутствие сотрудников службы безопасности, которые призваны решать проблемы арабского сектора.Он также отметил ,что полиция игнорирует просьбы здравомыслящей части арабской общины, которые неоднократно обращались в органы, вести более активную борьбу с незаконной продажей оружия и арестовать торговцев."Это пренебрежение приводит к совершению преступлений, и означает только одно: власти Израиля хотят, чтобы в арабском секторе был высокий уровень преступности", - резюмировал Талеб а-Сана.