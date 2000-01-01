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Эйтан Кабель сообщил, что ему стыдно05.03 11:09   MIGnews.com

Эйтан Кабель сообщил, что ему стыдно

Эйтан Кабель, один из “левых” лидеров Аводы выражает крайнюю степень эмоционального беспокойства, в связи с попавшей в прессу информации о его сделке с другим лидером той же партии - Шели Яхимович.

Кабель якобы выражал готовность поддержать Яхимович в ее борьбе за пост главы Гистадрута, а та - Кабеля в его борьбе за лидерство в Аводе.

Кабель и Яхимович утверждают, что речь шла не более, чем о выражении мнений, и что никакой сделки между ними заключено не было.

Кабель заявил: “Я никогда не лгал...но мне стыдно что мои дочери все это слышат”.

Один из наиболее известных функционеров Аводы, бывший министр обороны Амир Перец, выступая в эфире Решет Бет заявил, что скандал вокруг сговора Кабеля и Яхимович нанес “великий ущерб партии”, и необходимо сделать “все, чтобы загасить пламя”.

Перец заявил, что на выборах в Гистадруте поддержит его нынешнего главу, Ави Ниссенкорна.
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