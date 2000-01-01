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Скандал Эти Крайф: `есть тут семья, жена, дети` 05.02 09:30   MIGnews.com

Скандал Эти Крайф: "есть тут семья, жена, дети"

Бывший член Кнессета от партии Кулану Мейрав Бен Ари встала на защиту своего босса - лидера партии и министра финансов Моше Кахлона.

Мейрав Бен Ари считается лицом, близким к Кахлону, и она говорила с ним после скандала, разразившегося в связи с публикацией переписки министра с судьей Эти Крайф.

После этого Бен Ари дала интервью 12-му каналу израильского ТВ.


Бен Ари сообщила: “Я знаю что Моше отказался от всех заигрываний Эти Крайф, отказался очень вежливо и прекрасно. Я чувствую, что его пытаются раздавить, я не понимаю зачем”.

Бен Ари подчеркивает: "Я бы поняла, если бы эта переписка относилась к периоду до назначения Крайф. Но речь идет о том, что произошло через два года после этого. Она уже назначена судьей - он ей не нужен.  Я знаю Моше, это - неприятная ситуация. Есть жена, семья, дети. Но все видели, как он ей отвечал, он не пошел на это Я думаю, что это очень неприятный, постыдный шторм, но он утихнет”.

На вопрос о том, почему же Кахлон рекомендовал Крайф в комитете по назначению судей Бен Ари ответила: “Она встречалась с Кахлоном, потому что хотела стать судьей, как встречались и сотни других. Я это знаю потому, что многие обращались ко мне, а я их направляла к Кахлону. Он ей сказал, что потребуется рекомендация всех членов комитета - и так оно и случилось. Я реально спрашиваю - зачем все это делается, кроме того, чтобы унизить достоинство обоих? Это было два года спустя, речь идет о попытках женщины привлечь внимание, попытках, которые провалились. Ей позволено попробовать, ему позволено сказать нет”.


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