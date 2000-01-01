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Нормализация с Суданом: просители убежища впали в панику | Фото:05.02 09:23   MIGnews.com

Нормализация с Суданом: просители убежища впали в панику

Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с лидером Судана Абдулой Фаттах аль-Бурханом и заявление о нормализации отношений потрясли и напугали просителей убежища из африканской страны, ожидающих статуса беженцев в Израиле.

Об этом сообщает издание Haaretz, журналисты которого взяли комментарии у мигрантов.

"Я живу в Израиле 12 лет, работаю автомехаником и стараюсь жить, никого не беспокоя. Все мои годы, проведенные здесь, Нетаниягу и его министры проклинали нас. По отношению к нам здесь ведут себя так, будто мы не люди", – рассказал Фейсал Садик Адам из Петах-Тиквы, подавший запрос на получение статуса беженца еще в 2013 году, но до сих пор не получивший ответа.

Он уточнил, что в Судане продолжают ежедневно убивать и калечить людей, а ситуация постоянно является нестабильной: "Дедушка и пять дядей были убиты. Мама сказала бежать, когда мне было 16 лет, чтобы спастись. Израильтяне не слушают наши истории, но мы бежали от реальной опасности", – пояснил он.

Еще один проситель убежища из Судана Адам сообщил, что живет в Израиле с тремя детьми без статуса резидента, из-за чего все, что построил за эти годы, может исчезнуть по одному щелчку.

"Вы живете в определенном городе, ваши дети учатся в школе, у вас есть работа, но вы всегда испытываете страх, что однажды какой-нибудь политик захочет получить больше голосов за ваш счет и отправит вас и ваших детей в опасную страну", – отметил Адам.

Что примечательно, граждан Судана сейчас не репатриируют, поскольку в Израиле есть практические трудности из-за отсутствия дипломатических отношений и связей с властями африканской страны. Просители убежища опасаются, что после нормализации их выдворят обратно на родину.

Тем временем, верховный комиссар ООН по делам беженцев в Израиле пообещал не допустить принудительной депортации, даже если между двумя странами действительно произойдут перемены.


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