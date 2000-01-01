СБ ООН соберется из-за ситуации в Сирии

Совет Безопасности ООН по запросу Великобритании, США и Франции намерен в четверг провести экстренное заседание в связи с ситуацией на северо-западе Сирии. Об этом информирует источник в организации.
Как уточняется в публикации The Nation, заседание планируется провести с участием спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, а также представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Согласно предварительной информации, заседание могут провести уже в четверг.
Ранее стало известно, что незаконные военные формирования обстреляли окраины сирийского Алеппо.