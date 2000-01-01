Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











СБ ООН соберется из-за ситуации в Сирии 05.02 17:29   MIGnews.com

СБ ООН соберется из-за ситуации в Сирии

Совет Безопасности ООН по запросу Великобритании, США и Франции намерен в четверг провести экстренное заседание в связи с ситуацией на северо-западе Сирии. Об этом информирует источник в организации.

Как уточняется в публикации The Nation, заседание планируется провести с участием спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, а также представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Согласно предварительной информации, заседание могут провести уже в четверг.

Ранее стало известно, что незаконные военные формирования обстреляли окраины сирийского Алеппо.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:12
Художник "создал" коронавирус на поле при помощи трактора
23:26
Британия запретит дизельные и бензиновые авто
22:22
Африка испытывает худшее нашествие саранчи за 70 лет
21:38
Из Газы выпущены два минометных снаряда по Израилю
21:22
Авария в аэропорту Стамбула: 120 пострадавших
20:18
Беспорядки на похоронах палестинца, застреленного ЦАХАЛом
20:04
Мандельблит поддержит выбор Амира Оханы
19:48
Нетаниягу: Ганц - хороший парень, но не лидер
19:32
MDA примут новые меры для борьбы с коронавирусом
19:08
Израильтян задержали на шесть часов в аэропорту Москвы
18:35
Стамбул: самолет съехал с полосы и разбился о дорогу
18:30
Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток
18:22
Судан откроет воздушное пространство для Израиля
18:05
Палестинцев призвали убивать евреев в TikTok
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus