05.02 08:30 MIGnews.com

Эрдоган: Анкара жестко ответит на любой удар в Идлибе

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Турция "самым жестким способом" ответит на любые нападения на свои силы со стороны сирийского режима Башара Асада в Идлибе.Такое заявление во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает пресс-служба его канцелярии.Таким образом, он прокомментировал инцидент с обстрелом турецких военнослужащих, в результате которого четверо погибли, еще девять были ранены."Анкара продолжит использовать право на законную оборону самым жестким способом", – отметил Эрдоган.По его словам, нападение со стороны сил режима Асада нанесло урон совместным усилиям, направленным на достижение мира в регионе."Нам нет необходимости на этом этапе входить в конфронтацию или противостояние с Россией. Нас связывают очень серьезные стратегические инициативы с Россией", – добавил он.В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора было условлено принять безотлагательные меры по линии министерств обороны РФ и Турции для дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии. Также стороны поговорили о других событиях в регионе и обсудили сферы интересов в Ливии.Напомним, 2 февраля стало известно, что обстрелы проводились силами Асада в районе города Саракиб, несмотря на предупреждение о местонахождении турецких военных. В ответ Турция нанесла удары по 40 объектам противника, ликвидировав 35 сирийцев.