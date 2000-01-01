05.02 08:07 MIGnews.com

Лектор Еврейского Университета: создавайте арабские милиции

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Профессор химии Еврейского Университета в Иерусалиме Амирам Голдблюм опубликовал пост в фейсбук, в котором призвал к созданию “арабских милиций”.Профессор возмущен “ежедневным насилием еврейских поселенцев против палестинского населения” и требует создать “арабские милиции, которые будут защищать арабские деревни и города”. Профессор призвал международные гуманитарные организации поддержать подобные милиции, а их членов - вступатиь в ряды арабских милиций.Ячейка движения Им Тирцу Еврейского Университета подала жалобу на профессора в полицию, указав на то, что он “призывает к насилию не только в Иудее и Самарии, но и в самом университетском кампусе”.