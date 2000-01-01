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Кнессет формирует спецкомитет по борьбе с вирусом-убийцей | Фото:05.02 07:54   MIGnews.com

В Кнессете появится спецкомитет по борьбе с вирусом-убийцей

Во вторник, 4 февраля, Кнессет утвердил формирование временного комитета по борьбе с коронавирусом 2019-ncov на тот случай, если будут обнаружены зараженные пациенты.

Ведомство будет курировать все вопросы, связанные с распространением и лечением китайской заразы, передает The Jerusalem Post.

Депутат "Кахоль Лаван" Цви Хаузер рассказал, что еще в ноябре Национальное управление по чрезвычайным ситуациям осталось без руководителя. Последним эту должность занимал Безалель Трибер, подавший в отставку.

"Если эпидемия достигнет Израиля, нам придется бороться с ней без главы Нацуправления по ЧС", – заявил Хаузер, призвав назначить нового главу инстанции.

По словам депутата, если комитет по борьбе с коронавирусом немедленно не будет сформирован, "Израиль поплатится".

Также было предложено создать еще два временных комитета, которые будут заниматься неотложными вопросами до формирования нового правительства: один - по обсуждению реформы закона о специальном образовании, второй будет отвечать за аварийные службы во время штормов.

Десять депутатов от "Кахоль Лаван" и НДИ поддержали формирование комитетов, представители "Ликуд" и "Объединенного Арабского Списка" не участвовали в голосовании.


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