В Кнессете появится спецкомитет по борьбе с вирусом-убийцей
Во вторник, 4 февраля, Кнессет утвердил формирование временного комитета по борьбе с коронавирусом 2019-ncov на тот случай, если будут обнаружены зараженные пациенты.
Ведомство будет курировать все вопросы, связанные с распространением и лечением китайской заразы, передает The Jerusalem Post.
Депутат "Кахоль Лаван" Цви Хаузер рассказал, что еще в ноябре Национальное управление по чрезвычайным ситуациям осталось без руководителя. Последним эту должность занимал Безалель Трибер, подавший в отставку.
"Если эпидемия достигнет Израиля, нам придется бороться с ней без главы Нацуправления по ЧС", – заявил Хаузер, призвав назначить нового главу инстанции.
По словам депутата, если комитет по борьбе с коронавирусом немедленно не будет сформирован, "Израиль поплатится".
Также было предложено создать еще два временных комитета, которые будут заниматься неотложными вопросами до формирования нового правительства: один - по обсуждению реформы закона о специальном образовании, второй будет отвечать за аварийные службы во время штормов.
Десять депутатов от "Кахоль Лаван" и НДИ поддержали формирование комитетов, представители "Ликуд" и "Объединенного Арабского Списка" не участвовали в голосовании.