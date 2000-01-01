05.02 07:15 MIGnews.com

"ХАМАС и Хизбалла - лучше десантников и Голани"

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Бени Амидрор, бывший заместитель начальника департамента подготовки ЦАХАЛа выступил в эфире радио 103FM и дал интервью Эрелю Сегалю.Амидрор заявил о необходимости реформ подготовки сухопутных сил перед которыми стоят очевидные вызовы и на северной, и на южной границах.Амидрор сказал: “Первым делом вы должны понять, что есть нечто, действующее в их пользу, у них есть преимущество, и это преимущество - то место, в котором они находятся. Солдаты ЦАХАЛа - Голани, десантники и другие должны быть готовы действовать на самых разных фронтах, в совершенно отличных друг от друга условиях, против разных врагов и выполнять широкий спектр операций. Жизнь их врагов куда проще. Они в одном месте, рядом со своими домами, все, что от них требуется - это спуститься в их туннель”.Амидрор подчеркнул: “Я оцениваю бойцов ХАМАС и “Хизбаллы как бойцов более высокого класса, когда речь идет о них как об индивидах, как классе, и об уровне их подготовке. Они более подготовлены, чем солдаты ЦАХАЛа, потому что они старше, служат дольше, чем наши солдаты срочной службы и практикуются больше солдат ЦАХАЛа, которые часто выполняют функции полицейских”.Амидрор добавил, что у террористов есть “боевой дух”, и что прямым результатом этого является тот факт , что “как вы видите, солдаты ЦАХАЛа не осмеливаются переходить границу с Газой”.Амидрор заметил: "Мы давно уже должны были передать эту задачу бойцам МАГАва, у которых самооценка куда выше и которые готовы рисковать собой больше, чем солдаты ЦАХАЛа”.Амидрор добавил: "Мы были и остались армией любителей. МАГАВ делает вещи лучше, чем армия”.Ранее, в интервью газете Маарив Амидрор подверг беспощадной критике последнее поколение командиров ЦАХАЛА:”Во время Нерушимой Скалы” вся армия,за исключением Бригады Кфир, десять бригад, была введена в Газу с “целью уничтожения угрозы ракет”. Они зашли на несколько сотен метров вглубь, вышли, снова зашли. Ракет не уничтожили, цель была заменена на “уничтожение угрозы тоннелей”. По контрасту, во время Шестидневной Войны 10 израильских бригад воевали против 26 египетских - без поддержки с воздуха. Сравнение с Шестидневной Войной демонстрирует, что уровень ЦАХАЛа снижается”.Амидрор вынес свой приговор: “ЦАХАЛ - армия, кое-как склеенная из кусков. Вместо того, чтобы выполнять миссии, ее главная задача - предотвращение потерь. Генерал Петреус в Афганистане сказал, что будет больше потерь. Ни один израильский генерал на это не решится. ЦАХАЛ, все израильское общество утратили боевой дух, который является важным элементом войны. Армия без боевого духа - слабая армия. Во время Второй Ливанской Войны Дан Халуц надеялся выполнить свою задачу только с помощью ВВС. Но в войне с ракетами и тоннелями это невозможно, нужно оккупировать и контролировать территорию. Они говорят, что единственным врагом сегодня являются негосударственные игроки - Хизбалла и ХАМАС, и с ними может справиться и такой ЦАХАЛ. Но мы видим, что он и с ним не справляется”.