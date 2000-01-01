Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:06.02 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль – в десятке по дороговизне жизни. Израиль оказался на восьмом месте в списке самых дорогих для жизни стран мира в 2020 году. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал CEOWORLD.

Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле. Утром, 5 января, палестинцы напали на джип Армии Обороны Израиля в Рамалле. В сети опубликовали соответствующее видео.

Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами. Медики больницы "Рамбам" в Хайфе с 2016 по 2017 год выдавали проходящим химиотерапию онкобольным пациентам просроченные медикаменты.

ПА: палестинский подросток застрелен ЦАХАЛом в Хевроне. Палестинский подросток был застрелен израильскими силами безопасности во время столкновений в Хевроне, сообщает официальный сайт Палестинской автономии Вафа.

Израильтян задержали на шесть часов в аэропорту Москвы. Пять израильских граждан задержали в московскому аэропорту и продержали шесть часть. Позже они были отправлены обратно в Израиль в среду, 5 февраля, сообщает Аруц Шева.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:42
Авария в аэропорту Стамбула: пострадали израильтяне
08:39
Операция в Газе может начаться до выборов
08:27
Число сдающих багрут по русскому языку растёт каждый год
08:21
Полицейский ПА убит в столкновениях с ЦАХАЛом в Дженин
08:16
Теракт в  Иерусалиме совершен на угнанном автомобиле
07:50
В Италии паника из-за коронавируса
07:48
Маккаби побеждает Химки
07:36
Китайцев сторонятся как "прокаженных" в Иерусалиме
07:27
Раненные в Иерусалиме - солдаты, возвращавшиеся с присяги
07:22
Дженин: полицейский ПА открыл огонь по ЦАХАЛу
07:15
Израиль атаковал в Дамаске
07:12
Землетрясение на севере Израиля
07:09
Десятки людей стали жертвами лавины в Турции
07:05
Солдаты Голани не успели заметить террориста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus