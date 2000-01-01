06.02 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль – в десятке по дороговизне жизни
. Израиль оказался на восьмом месте в списке самых дорогих для жизни стран мира в 2020 году. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал CEOWORLD.
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
. Утром, 5 января, палестинцы напали на джип Армии Обороны Израиля в Рамалле. В сети опубликовали соответствующее видео.
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
. Медики больницы "Рамбам" в Хайфе с 2016 по 2017 год выдавали проходящим химиотерапию онкобольным пациентам просроченные медикаменты.
ПА: палестинский подросток застрелен ЦАХАЛом в Хевроне
. Палестинский подросток был застрелен израильскими силами безопасности во время столкновений в Хевроне, сообщает официальный сайт Палестинской автономии Вафа.
Израильтян задержали на шесть часов в аэропорту Москвы
. Пять израильских граждан задержали в московскому аэропорту и продержали шесть часть. Позже они были отправлены обратно в Израиль в среду, 5 февраля, сообщает Аруц Шева.
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