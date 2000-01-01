Мандельблит поддержит выбор Амира Оханы

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что не выступит против выбора министра юстиции Амира Оханы исполняющего обязанности государственного прокурора.
Решение поддержать кандидатуру Дана Эльдада, адвоката и начальника экономического управления прокуратуры Израиля, противоречит прошлым заявлением Мандельблита. "Я решил - не без колебаний - не продолжать мою оппозицию назначению", - говорится в его сообщении в государственную прокуратуру.
Должность государственного прокурора стала вакантной после ухода Шай Ницана.
Последняя попытка Оханы назначить исполняющего обязанности государственного прокурора провалилась, когда Гинсберг Бен-Ари сняла свою кандидатуру после ожесточенной критики в её сторону.
Мандельблит настаивал на том, что полномочия Оханы по назначению ключевых должностных лиц ограничены, поскольку он исполняет обязанности министра юстиции в неизбранном правительстве. Охана был назначен на свой пост премьер-министром Биньямином Нетаниягу в июне.