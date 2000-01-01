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Мандельблит поддержит выбор Амира Оханы | Фото:05.02 20:04   MIGnews.com

Мандельблит поддержит выбор Амира Оханы

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что не выступит против выбора министра юстиции Амира Оханы исполняющего обязанности государственного прокурора.

Решение поддержать кандидатуру Дана Эльдада, адвоката и начальника экономического управления прокуратуры Израиля, противоречит прошлым заявлением Мандельблита. "Я решил - не без колебаний - не продолжать мою оппозицию назначению", - говорится в его сообщении в государственную прокуратуру.

Должность государственного прокурора стала вакантной после ухода Шай Ницана.

Последняя попытка Оханы назначить исполняющего обязанности государственного прокурора провалилась, когда Гинсберг Бен-Ари сняла свою кандидатуру после ожесточенной критики в её сторону.

Мандельблит настаивал на том, что полномочия Оханы по назначению ключевых должностных лиц ограничены, поскольку он исполняет обязанности министра юстиции в неизбранном правительстве. Охана был назначен на свой пост премьер-министром Биньямином Нетаниягу в июне.


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