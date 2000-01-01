06.02 17:00 MIGnews.com

Мужчине грозит тюрьма за отказ отдавать сына на ЛГБТ-уроки

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51-летний Джабар Джэй Хуссейн приговорен к штрафу в размере не 2500 фунтов стерлингов - и, возможно, к лишению свободы сроком на три месяца - за отказ отдавать своего девятилетнего сына в школу Parkfield Community School в Алум-Роке, Бирмингем.Хуссейн обжалует решение и заявил, что принципы школы о "равноправии" противоречат его вере. Он добавил, что уроки о гендере могут быть рисковаными и ненужными для молодых людей. Школа создала проект, который "пропагандировал гомосексуализм и трансгендеризм".Во время акции протеста перед школой в сентябре Хуссейн сказал изданию BirminghamLive: "Мы не против того, чтобы кто-либо выражал свою сексуальность или был гомосексуалистом, если это то, чего они хотят. У нас нет проблем, если мистер Моффат хочет надеть платье, или потанцевать, как балерина, или надеть юбку, у нас нет проблем. У нас есть проблема с обучением этой чепухе нашим детям."В своем судебном разбирательстве он также заявил, что школа выходит далеко за рамки преподавания разных типов семей.Хуссейн привел в пример книгу "Знакомство с Тедди", используемую в рамках программы. В тексте говорится, что медведь-мальчик Тедди хотел бы стать девочкой Тедди. После этого родители-мусульмане устроили ряд протестов, что заставило школу на время закрыться.