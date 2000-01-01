05.02 18:22 MIGnews.com
Судан откроет воздушное пространство для Израиля
Лидер Судана заявил, что полеты в и из Израиля смогут осуществляться через воздушное пространство Судана, спустя несколько дней после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Уганде.
Однако генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан добавил, что израильской авиакомпании El Al будет пока запрещено пересекать воздушное пространство страны.
Использование воздушного пространства Судана облегчит авиасообщение между Израилем и Южной Америкой, поскольку позволит прямые полеты.
Вчера Нетаниягу сказал, что израильтяне получили разрешение пролететь над Суданом и что до окончательного согласования соглашения остались только технические вопросы.
Бурхан также заявил, что правительство Судана и переходный правящий совет создадут совместный комитет для оценки потенциальных выгод и недостатков связей с Израилем.
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