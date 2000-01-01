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`Карты будущей аннексии Иудеи и Самарии уже составлены` | Фото:05.02 16:01   MIGnews.com

"Карты будущей аннексии Иудеи и Самарии уже составлены"

Во вторник, 4 февраля, источники, близкие к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, заявили, что он, вероятно, будет настаивать на принятии решения о распространения суверенитета Израиля в Иудее и Самарии до выборов в марте.

По крайней мере три правительственных чиновника начали рисовать карты, на которых обозначены будущие области аннексии, сообщает Israel Hayom.

Во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу намекнул, что он продвинет аннексию части Иудеи и Самарии только после выборов 2 марта.

На предвыборном мероприятии в Бейт-Шемеше Нетаниягу призвал сторонников поддержать его, заявив, что победа "Ликуда" поможет предпринять необходимые шаги в Кнессете для реализации мирного плана США.

"Если мы выиграем, когда мы выиграем, мы продолжим делать историю. Как только мы победим, мы применим израильские законы ко всем еврейским общинам в долине реки Иордан, а также в Иудее и Самарии", - сказал Нетаниягу.

Палестинцы отвергли план мирного плана, а президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал его "пощечиной века".


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