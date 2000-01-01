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Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи | Фото:05.02 14:39   MIGnews.com

Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи

Лидер Китая Си Цзиньпин пропал с поля зрения публики на шесть дней, породив всевозможные слухи на фоне вспышки коронавируса.

В последний раз председателя КНР видели во время его совместного выступления с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусем, передает Taiwan news.

Многих насторожил тот факт, что с 29 января по 3 февраля Цзиньпин не появлялся ни в одном материале Центрального телевидения Китая.

А в понедельник CCTV опубликовал репортаж о заседании Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии, на котором Си поручил чиновникам обуздать вирус. Тем не менее, ни одного фото или видео представлено не было.

Более того, обозреватели предположили, что Цзиньпин пытается уйти от ответственности в случае, если что-то пойдет не так. Это объяснили тем фактом, премьер-министр КНР Ли Кэцян возглавил руководящую группу по борьбе с новым типом вируса.

А тем временем издание Financial Times сообщает, что коронавирус может стать проблемой для централизованной военной системы Китая, в соответствии с которой Си усилил свою власть с момента прихода к ней в 2012 году.


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