Венгрия приняла новую стратегию нацбезопасности

Кабинет национальной безопасности Венгрии принял новую стратегию национальной безопасности, также разрабатывается военная стратегия страны, заявил министр обороны Тибор Бенко.
Бенко заявил, что три новых офиса военных атташе будут открыты в этом году в дополнение к тем, которые были открыты в прошлом году в трех посольствах.
По его словам, НАТО все больше сосредотачиваются на двух ключевых угрозах: одной с востока (Россия), а второй - с юга", - сказал Бенко, пишет пресс-служба МО Венгрии.
Что касается Западных Балкан, Бенко заявил, что мир в регионе имеет ключевое значение для Венгрии.
В дополнение к операциям на Западных Балканах и в Балтике, венгерская армия инициировала создание центрально многонационального и регионального командования для специальных операций, сказал он.
Бенко отметил, что в рамках программы обороны и развития Венгрии "Zrinyi 2026" армия закупила многофункциональные вертолеты Airbus. Четыре вертолета доставлены в декабре, и армия получит еще 16 к 2021 году.