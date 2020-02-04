Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету

"Ветер безумия" охватил весь мир, поскольку нестабильность перерастает в непредсказуемые и насильственные конфликты.
Такое заявление 4 февраля сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, подведя итоги 2019 года и представив планы на ближайшее будущее, передает NPR.
В частности, он поставил для себя приоритетом – "разорвать порочные круги конфликтов, угрожающих безопасности, и добиться всплеска дипломатии".
"Я недавно говорил о ветрах надежды. Но сегодня ветер безумия охватывает мир. Из Ливии в Йемен, в Сирию и за ее пределы – эскалация возвращается. Есть чувство растущей нестабильности и напряженности. По мере того, как экономика колеблется, бедность укореняется, инвестиции высыхают. Когда продолжаются вооруженные конфликты, общество достигает опасных переломных моментов ", – сказал он.
Гутерриш призвал Турцию и Сирию к прекращению военных действий в Идлибе и принять политическое решение по устранению конфликта. Генсек ООН также полностью поддержал мирный процесс между Израилем и палестинцами на основе решения о "двух государствах".
"Наша позиция очень ясная. Мы стоим на страже резолюций ООН и международного права по отношению к палестинскому вопросу. Мы полностью привержены поддержке мирного процесса между израильтянами и палестинцами на основе двугосударственного решения, международного права и границ 1967 года", – добавил он.
Касательно ухудшения климата, Гутерриш отметил, что температура мирового океана и средний уровень моря достигли рекордных максимумов, а на суше сокращается вечная мерзлота и оттаивает тундра. Он призвал мировое сообщество приложить усилия для улучшения климата и похвалил многие страны за финансирование защиты окружающей среды.
Он также призвал страны-члены ООН "разорвать порочный круг нищеты и неравенства, сформировать справедливую глобализацию, не оставив никого позади".