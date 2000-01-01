Речь идет о гранте на 498 461 евро (около 1900 шек, – ред.), который будет выплачиваться до апреля 2021 года. Цель финансирования – "содействовать созданию условий для урегулирования израильско-палестинского конфликта и вызвать изменения во мнении русскоязычного общества", укрепив доверие к решению о "двух государствах".
Более того, "Мораштену" в 2018 году получила 49,5 тысяч шекелей из других источников. Намерения "левацкой агенды" совпадают с целями "Женевской инициативы", которая стремится изменить мнение израильтян по "палестинскому вопросу".
"Открытое и процветающее гражданское общество всегда было основой демократических ценностей, на которых основаны отношения между Израилем и Евросоюзом. ЕС поддерживает планы в рамках создания мира и продвигает решение о двух государствах. ЕС не финансирует ни прямо, ни косвенно действия, направленные против тех или иных политических партий. Неправительственные организации в Израиле получают гранты в соответствии с приоритетами наших планов, а не на основе политических убеждений", – сказал журналистам представитель Евросоюза.
А в "Мораштену" сообщили, что продвижение решения конфликта лидирует в списке приоритетов Израиля. "Мы не можем утверждать, что иностранный дипломатический орган неправильно вмешивается в происходящее в Израиле. Нет необходимости заявлять, что "Мораштену" не участвует в деятельности политических партий", – сказали в организации
Отмтим, что "Мораштену" – левая израильская организация, целевой аудиторией которой являются репатрианты из стран бывшего СССР.