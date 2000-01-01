Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди `русских` | Фото:05.02 13:30   MIGnews.com

Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди "русских"

Европейский Союз финансирует левую организацию "Мораштену", которая инициировала в Израиле кампанию по заманиванию русскоязычных репатриантов для поддержки создания "палестинского государства".

Об этом сказано в материале Israel Hayom.

Речь идет о гранте на 498 461 евро (около 1900 шек, – ред.), который будет выплачиваться до апреля 2021 года. Цель финансирования – "содействовать созданию условий для урегулирования израильско-палестинского конфликта и вызвать изменения во мнении русскоязычного общества", укрепив доверие к решению о "двух государствах".

Более того, "Мораштену" в 2018 году получила 49,5 тысяч шекелей из других источников. Намерения "левацкой агенды" совпадают с целями "Женевской инициативы", которая стремится изменить мнение израильтян по "палестинскому вопросу".

"Открытое и процветающее гражданское общество всегда было основой демократических ценностей, на которых основаны отношения между Израилем и Евросоюзом. ЕС поддерживает планы в рамках создания мира и продвигает решение о двух государствах. ЕС не финансирует ни прямо, ни косвенно действия, направленные против тех или иных политических партий. Неправительственные организации в Израиле получают гранты в соответствии с приоритетами наших планов, а не на основе политических убеждений", – сказал журналистам представитель Евросоюза.

А в "Мораштену" сообщили, что продвижение решения конфликта лидирует в списке приоритетов Израиля. "Мы не можем утверждать, что иностранный дипломатический орган неправильно вмешивается в происходящее в Израиле. Нет необходимости заявлять, что "Мораштену" не участвует в деятельности политических партий", – сказали в организации

Отмтим, что "Мораштену" – левая израильская организация, целевой аудиторией которой являются репатрианты из стран бывшего СССР.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи
14:14
Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету
14:02
Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа
13:58
ЕС пригрозил Израилю
13:47
Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели
13:17
Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси
13:06
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
12:55
ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
12:24
Снос палаток перерос в столкновения поселенцев с МАГАВ
12:11
Новые правила вывоза валюты из России
12:05
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
11:45
Бени Ганц: где ваши мозги?
11:11
Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф
10:56
Восемь израильтян - в изоляции на "лайнере коронавируса"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus