Бени Ганц: где ваши мозги?

Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц впервые прокомментировал скандал вокруг компании Fifth Dimension, главой которой он был до того, как заняться политикой.Ганц, выступая перед своими сторонниками в Ришон Ле Ционе заявил: “Fifth Dimension не разорилась. Она закончила работать из-за проблем с инвесторами. Все сотрудники получили те деньги, которые им полагались. Я в свой карман не получил ни копейки от израильской полиции. Если бы компания выиграла в тендере на 50 миллионов шекелей, она бы не закрылась. Где ваши мозги?”После этого Ганц атаковал Нетаниягу: “Наша дорогая страна застряла - а Нетаниягу знай себе ставит новые штампики в загранпаспорте. Жители Юга спят в убежищах - а он улетел в Африку ради всех этих сомнительных достижений, разбазаривает деньги налогоплательщиков на дешевую и не успешную предвыборную кампанию. Может быть, настала пора прекратить эти поездки за границу и посмотреть, как сфера здравоохранения выглядит в Кирьят-Шмоне, а не в Судане”.Министр общей безопасности Израиля Гилад Эрдан неделю назад обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту с запросом.Эрдан спросил, на каком основании материалы расследования дела тенедере компании Fifth Dimension, которую возглавлял Бени Ганц, не переданы в полицию для внутреннего расследования.Компания специализировалась на кибербезопасности. О компании много говорили. Ей удалось привлечь в команду инвесторов и “звезд”: в том числе бывших шефов Моссада, Хаима Томера и Рама Бен-Барака, а также бывшего агента Моссада Дорона Коэна и предпринимателя Гая Каспи. Fifth Dimension превратился в настоящую “белую надежду” израильского хай-тека, в которую вложился российский еврейский миллиардер Виктор Вексельберг. Компания сжигала по миллиону долларов в месяц - и не приносила никаких доходов.Израильская полиция заключила с компанией договор на сумму 50 миллионов шекелей – без проведения тендера. “Пятому Измерению” в рамках пилотного проекта были перечислены четыре миллиона шекелей.В марте офис Мандельблитта попросту отказался рассматривать дело, не назвав причин.Сейчас появилась новая версия. Причина, по данным работников офиса Мандельблитта в том, что “вопрос изучается”.Следует отметить, что материалы о возможной коррупции в Fifth Dimension и о том, что та получила право осуществлять совместный с израильской полицией проект были обнародованы государственным контролером еще 10 месяцев назад. С этого момента не было ни начато криминальное расследование, ни переданы материалы полиции для внутреннего расследования.