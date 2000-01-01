Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











БАГАЦ отверг петицию танкисток 05.02 11:19   MIGnews.com

БАГАЦ отверг петицию танкисток

Верховный Суд Израиля отверг петицию женщин, требовавших, чтобы ЦАХАЛ разрешил им служить в танковых войсках.

БАГАЦ заявил, что в связи с заявлением ЦАХАЛа о “расширении пилотной программы для танкисток” подобная петиция представляется излишней.

Новый начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что любые решения по поводу танкисток “откладываются” на два года - до того, как будут ясны итоги пилотной программы.

Петиция в БАГАЦ была подана в начале января Оснат Леви и Нога Шина. Девушки утверждали, что отказ ЦАХАЛа разрешить им служить в качестве водителей танков “является нарушением принципа равноправия”.

Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота в частном разговоре в декабре заявил, что нашлись люди “решившие навредить мне и не допустить интеграции женщин в бронетанковый корпус”.

Бывший начальник Генштаба жаловался на то, что с момента публикации сообщения о пилотной программе он “подвергся сильнейшему давлению силами за пределами армии, которые требовали не допустить интеграции женщин в танковые войска”.

Идея интеграции девушек в танковые части столкнулась с сопротивлением профессиональных военных и врачей.

В марте 2018 года на конференции Ассоциации Физиотерапевтов Израиля были озвучены данные о влиянии службы в боевых частях на состояние здоровья девушек.

По сведениям Аруц Шева 30% девушек , служащих в боевых частях, страдают от опущения тазовых органов. 7% страдают от синдромов, связанных с недостатком гигиены в условиях отсутствия частного пространства. Риск физических травм среди девушке в боевых подразделениях в два раза превышает риск среди юношей.

На конференции физиотерапевтов выступил главный врач ЦАХАЛа, бригадный генерал Дуду Даган, и он сказал следующее: “То что мы делаем в качестве армии - снижаем уровень нагрузки и тренировок, с тем, чтобы подогнать их под женские возможности, и сократить риск травм”.

В январе 2020 года Нава Дроми, бывшая инструктор танкового курса в ЦАХАЛе, а сегодня - журналист газеты Гаарец, выступила против проекта “танкисток” в ЦАХАЛе. Сначала она выпустила твит, в котором сообщила: “Я - журналистка, но у меня есть собственное мнение. Я был инструктором на курсе танков. С моей точки зрения существуют физические трудности. Подавать 105-мм, 120-мм снаряды в боевых условиях - вовсе не просто.  И я вообще не говорю о непростых ситуациях в случае смешанных экипажей”.

Выступая после этого в эфире радио Решет Бет Дроми сказала: “Вот такая у нас теперь реальность - “раздельные танки”. Я о таком в жизни не слышала. Танки для мужчин, танки для женщин. Я - за феминизм, я - за то, чтобы женщины служили в армии на равных с мужчинами. Но я - за настоящий феминизм. Воюющие женщины - это хорошо, если они соответствуют тем же стандартам, что и мужчины. Я - не за тот феминизм, в котором ради “равенства” снижают боевые стандарты”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи
14:14
Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету
14:02
Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа
13:58
ЕС пригрозил Израилю
13:47
Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели
13:30
Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди "русских"
13:17
Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси
13:06
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
12:55
ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
12:24
Снос палаток перерос в столкновения поселенцев с МАГАВ
12:11
Новые правила вывоза валюты из России
12:05
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
11:45
Бени Ганц: где ваши мозги?
11:11
Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus