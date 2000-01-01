05.02 11:19 MIGnews.com

БАГАЦ отверг петицию танкисток

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Верховный Суд Израиля отверг петицию женщин, требовавших, чтобы ЦАХАЛ разрешил им служить в танковых войсках.БАГАЦ заявил, что в связи с заявлением ЦАХАЛа о “расширении пилотной программы для танкисток” подобная петиция представляется излишней.Новый начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что любые решения по поводу танкисток “откладываются” на два года - до того, как будут ясны итоги пилотной программы.Петиция в БАГАЦ была подана в начале января Оснат Леви и Нога Шина. Девушки утверждали, что отказ ЦАХАЛа разрешить им служить в качестве водителей танков “является нарушением принципа равноправия”.Бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота в частном разговоре в декабре заявил, что нашлись люди “решившие навредить мне и не допустить интеграции женщин в бронетанковый корпус”.Бывший начальник Генштаба жаловался на то, что с момента публикации сообщения о пилотной программе он “подвергся сильнейшему давлению силами за пределами армии, которые требовали не допустить интеграции женщин в танковые войска”.Идея интеграции девушек в танковые части столкнулась с сопротивлением профессиональных военных и врачей.В марте 2018 года на конференции Ассоциации Физиотерапевтов Израиля были озвучены данные о влиянии службы в боевых частях на состояние здоровья девушек.По сведениям Аруц Шева 30% девушек , служащих в боевых частях, страдают от опущения тазовых органов. 7% страдают от синдромов, связанных с недостатком гигиены в условиях отсутствия частного пространства. Риск физических травм среди девушке в боевых подразделениях в два раза превышает риск среди юношей.На конференции физиотерапевтов выступил главный врач ЦАХАЛа, бригадный генерал Дуду Даган, и он сказал следующее: “То что мы делаем в качестве армии - снижаем уровень нагрузки и тренировок, с тем, чтобы подогнать их под женские возможности, и сократить риск травм”.В январе 2020 года Нава Дроми, бывшая инструктор танкового курса в ЦАХАЛе, а сегодня - журналист газеты Гаарец, выступила против проекта “танкисток” в ЦАХАЛе. Сначала она выпустила твит, в котором сообщила: “Я - журналистка, но у меня есть собственное мнение. Я был инструктором на курсе танков. С моей точки зрения существуют физические трудности. Подавать 105-мм, 120-мм снаряды в боевых условиях - вовсе не просто. И я вообще не говорю о непростых ситуациях в случае смешанных экипажей”.Выступая после этого в эфире радио Решет Бет Дроми сказала: “Вот такая у нас теперь реальность - “раздельные танки”. Я о таком в жизни не слышала. Танки для мужчин, танки для женщин. Я - за феминизм, я - за то, чтобы женщины служили в армии на равных с мужчинами. Но я - за настоящий феминизм. Воюющие женщины - это хорошо, если они соответствуют тем же стандартам, что и мужчины. Я - не за тот феминизм, в котором ради “равенства” снижают боевые стандарты”.