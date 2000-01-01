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Прокуратура не будет расследовать Кахлона 05.02 10:38   MIGnews.com

Прокуратура не будет расследовать Кахлона

Государственная прокуратура впервые прокомментировала “интимную переписку” судьи Эти Крайф и министра финансов Моше Кахлона.

Прокуратура сообщила, что “природа отношений и их интенсивность , как они рисуются из переписки, не представляется значительной”.

В заявлении прокуратуры сообщается: “В ходе расследования участия министра Кахлона в выборе судьи Крайф  были исследованы различные аспекты дела, в том числе и влияние их отношений на назначение. В этом контексте сообщения, которыми обменивались двое, были восстановлены, также были привлечены дополнительные данные мобильной телефонной связи”.

Прокуратура далее сообщает, что не нашла дальнейших оснований для расследования: “После исследования всех этих данных и оценки объяснений, представленных министром и судьей, не было найдено оснований для проведения дальнейшего расследования. В свете того, что природа их отношений и их интенсивность не являются значительными,и, в особенности, с учетом того, что данные сообщения были посланы через полгода после назначения, что нет разумных оснований для допроса министра”.


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