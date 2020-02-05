05.02 14:55 MIGnews.com

Встреча Беннетта с Эспером в США: о чем шла речь

Pleasure to welcome Israeli Minister of Defense @naftalibennett to the Pentagon today. We discussed our shared commitment to security and stability in the Middle East, & our Nations’ strategic partnership built on trust and forged over decades. pic.twitter.com/2WBDO8z9qL — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) February 5, 2020

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Во вторник, 4 февраля, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт встретился с американским коллегой Марком Эспером.О результатах переговоров первым рассказал на своей странице в Twitter глава Пентагона."Был рад приветствовать министра обороны Израиля Нафтали Беннета в Пентагоне", – написал Эспер под совместными фото.Он рассказал, что обсуждал с Беннеттом приверженность безопасности и стабильность на Ближнем Востоке. Более того, стороны поговорили о стратегическом партнерстве Израиля и США, "построенном на доверии и выкованном на протяжении десятилетий".Тем временем в офисе Беннетта сообщили, что стороны говорили о региональных угрозах, главными из которых являются агрессия Ирана и попытки военных этой страны закрепиться в Сирии. Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль примет меры против усилий Тегерана по укреплению позиций, назвав вывод войск вражеской страны ключевым национальным интересом.Что примечательно, ранее в СМИ появилась информация, что Беннетт отправился в США с первым визитом в качестве главы Минобороны, чтобы попросить у Эспера передовое вооружение. Однако по этому поводу пока никто не давал комментариев.