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Беннетт встретился с Эспером: о чем шла речь | Фото: twitter@EsperDoD05.02 14:55   MIGnews.com

Встреча Беннетта с Эспером в США: о чем шла речь

Во вторник, 4 февраля, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт встретился с американским коллегой Марком Эспером.

О результатах переговоров первым рассказал на своей странице в Twitter глава Пентагона.

"Был рад приветствовать министра обороны Израиля Нафтали Беннета в Пентагоне", – написал Эспер под совместными фото.

Он рассказал, что обсуждал с Беннеттом приверженность безопасности и стабильность на Ближнем Востоке. Более того, стороны поговорили о стратегическом партнерстве Израиля и США, "построенном на доверии и выкованном на протяжении десятилетий".


Тем временем в офисе Беннетта сообщили, что стороны говорили о региональных угрозах, главными из которых являются агрессия Ирана и попытки военных этой страны закрепиться в Сирии. Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль примет меры против усилий Тегерана по укреплению позиций, назвав вывод войск вражеской страны ключевым национальным интересом.



Что примечательно, ранее в СМИ появилась информация, что Беннетт отправился в США с первым визитом в качестве главы Минобороны, чтобы попросить у Эспера передовое вооружение. Однако по этому поводу пока никто не давал комментариев.


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