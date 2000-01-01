Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Тель-Авив построит спортзал с гендерной сегрегацией 05.02 10:01   MIGnews.com

Тель-Авив построит спортзал с гендерной сегрегацией

Юридический советник муниципалитета Тель-Авива Ури Салман, выступая на конференции по вопросам гендерной сегрегации в Университете Тель-Авива сообщил, что муниципалитет намерен построить спортивный комплекс в Яффо, который будет работать на принципах гендерной сегрегации и обслуживать мусульманское население.

Советник Салман сообщил: “Муниципалитет - образование, предоставляющее услуги резидентам, и в этом качестве оно должно позволять существование любых стилей жизни, существующие в различных общинах города. Поэтому, до тех пор пока это сделано не в рамках, предназначенных для всех, но нацелено на специфическую публику, это можно допустить”.

По словам Салмана, спортзал будет разделен на два этажа. на первом будет смешанная публика, на втором - гендерная сегрегация. Зал на втором этаже в определенные часы будет использоваться только мужчинами или только женщинами. Салман объяснил, что в противном случае “мусульманские женщины отказываются ходить в  спортзал”. Он также указал на то, что этим залом может пользоваться и еврейская религиозная публика.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Коронавирус: Си Цзиньпин внезапно исчез и породил слухи
14:14
Гутерриш: ветер безумия охватывает всю планету
14:02
Хаменеи "напророчил" смерть мирному плану Трампа
13:58
ЕС пригрозил Израилю
13:47
Прорыв с коронавирусом: фондовые индексы Европы взлетели
13:30
Израиль: ЕС финансирует левацкую агенду среди "русских"
13:17
Нетаниягу отменил изменение тарифов на проезд в такси
13:06
Рамбам: онкобольных травили просроченными лекарствами
12:55
ХАМАС угрожает воздушными шарами со слезоточивым газом
12:24
Снос палаток перерос в столкновения поселенцев с МАГАВ
12:11
Новые правила вывоза валюты из России
12:05
Видео: атака на джип ЦАХАЛа в Рамалле
11:45
Бени Ганц: где ваши мозги?
11:11
Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus