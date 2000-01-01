05.02 10:01 MIGnews.com

Тель-Авив построит спортзал с гендерной сегрегацией

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Юридический советник муниципалитета Тель-Авива Ури Салман, выступая на конференции по вопросам гендерной сегрегации в Университете Тель-Авива сообщил, что муниципалитет намерен построить спортивный комплекс в Яффо, который будет работать на принципах гендерной сегрегации и обслуживать мусульманское население.Советник Салман сообщил: “Муниципалитет - образование, предоставляющее услуги резидентам, и в этом качестве оно должно позволять существование любых стилей жизни, существующие в различных общинах города. Поэтому, до тех пор пока это сделано не в рамках, предназначенных для всех, но нацелено на специфическую публику, это можно допустить”.По словам Салмана, спортзал будет разделен на два этажа. на первом будет смешанная публика, на втором - гендерная сегрегация. Зал на втором этаже в определенные часы будет использоваться только мужчинами или только женщинами. Салман объяснил, что в противном случае “мусульманские женщины отказываются ходить в спортзал”. Он также указал на то, что этим залом может пользоваться и еврейская религиозная публика.