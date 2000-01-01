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Лидер Судана объяснился по поводу встречи с Нетаниягу | Фото:05.02 07:36   MIGnews.com

Судан: встреча с Нетаниягу - ради национальной безопасности

Лидер Судана генерал Абдул Фаттах аль-Бурхан объяснил неожиданную встречу с премьер министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Уганде, о которой никто ничего изначально не знал.

С соответствующим комментарием он выступил 4 февраля после брифинга в Суверенном совете по поводу переговоров с главой израильского правительства, передает Haaretz.

"Я пошел на этот шаг с точки зрения личной ответственности – для защиты национальной безопасности Судана и достижения высших интересов народа", – пояснил Бурхан.

Он также добавил, что позиции столицы Судана Хартума касательно прав палестинцев на создание собственного независимого государства "остались и останутся неизменными".

Встреча Бурхана и Нетаниягу, в ходе которой стороны договорились о нормализации отношений, вызвала горячие споры в Судане. Правительство заявило, что не было заблаговременно уведомлено, пользователи сети накинулись с критикой. В противовес еще одна сторона утверждала, что переговоры улучшат положение Судана с США.

Для Израиля это стало крупным дипломатическим прорывом с арабско-африканской страной после того, как Лига арабских государств (ЛАГ) отклонила предложение президента США Дональда Трампа о мирном плане по урегулированию конфликта с ПА.

Стоит отметить, высокопоставленный суданский военный эксперт утверждал журналистам, будто встречу Нетаниягу и Бурхана организовали Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем, правительство Судана поставило под сомнение возможность быстрой нормализации отношений с Израилем.


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