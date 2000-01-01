На турецкой границе стреляют в сирийских беженцев

На сирийско-турецкой границе, военнослужащие Турции стреляют в сирийских беженцев, которые пытаются прорваться в Анкару в поисках лучшей жизни. Об этом сообщила представитель правозащитной организации Human Rights Watch на Ближнем Востоке Лама Факих.
"Сирийцев, бегущих к турецкой границе в поиске убежища, выстрелами и оскорблениями заставляют развернуться", - заявила она.
По ее словам, огромный приток людей ищущих убежища в Турции связан с длительным продолжением боев сирийской армии в Африне и боестолкновений ВС Турции в Идлибе. Согласно данным Факих, с середины декабря до середины января в пограничные регионы страны переместилось 250 тысяч сирийцев.
"Пока продолжаются бои в Африне и Идлибе, будет расти число сирийцев, готовых пойти на смертельный риск, чтобы добраться до Турции", - отметила правозащитница.
Женщина также призвала турецкое правительство не применять оружие против эмигрантов, пытающихся спастись от войны
Между тем Анкара отрицает эту информацию, заявив, что ее солдаты защищают турецких беженцев и не применяют оружие по отношению к переселенцам вне зависимости от их происхождения вероисповедания.