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На турецкой границе стреляют в сирийских беженцев | Фото: Thinkstock05.02 09:29   MIGnews.com

На турецкой границе стреляют в сирийских беженцев

На сирийско-турецкой границе, военнослужащие Турции стреляют в сирийских беженцев, которые пытаются прорваться в Анкару в поисках лучшей жизни. Об этом сообщила представитель правозащитной организации Human Rights Watch на Ближнем Востоке Лама Факих.

"Сирийцев, бегущих к турецкой границе в поиске убежища, выстрелами и оскорблениями заставляют развернуться", - заявила она.

По ее словам, огромный приток людей ищущих убежища в Турции связан с длительным продолжением боев сирийской армии в Африне и боестолкновений ВС Турции в Идлибе. Согласно данным Факих, с середины декабря до середины января в пограничные регионы страны переместилось 250 тысяч сирийцев.

"Пока продолжаются бои в Африне и Идлибе, будет расти число сирийцев, готовых пойти на смертельный риск, чтобы добраться до Турции", - отметила правозащитница.
Женщина также призвала турецкое правительство не применять оружие против эмигрантов, пытающихся спастись от войны

Между тем Анкара отрицает эту информацию, заявив, что ее солдаты защищают турецких беженцев и не применяют оружие по отношению к переселенцам вне зависимости от их происхождения вероисповедания.
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