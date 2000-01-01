05.02 07:43 MIGnews.com

Асад - Израилю: я не хочу войны

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Израильский портал Debka сообщает о том, что Израиль получил от Сирии сообщение о том, что та не инициирует войну. Аналогичное сообщение также получено от Ливана.Сообщение якобы было передано в конце прошлой недели европейским дипломатом.Асад якобы передал Израилю следующее: “Я не хочу войны. Все, что я хочу - это сконцентрироваться на воссоединении и восстановлении Сирии. Мы, Сирия - суверенное государство. Мы не передадим наши границы под контроль любых сил, кроме сирийских”.Таким образом, Асад заверяет Израиль в том, что контроль над границей не будет передан ни Ирану, ни “Хизбалле”.В Израиле пока не знают, что побудило Асада к подобной инициативе - реальный страх перед тем, что действия “Хизбаллы” могут привести к войне, или давление со стороны России, оказанное после недавних встреч Путина и Нетаниягу в Москве.Источники Debka также утверждают, что через день после получения сообщения от Асада аналогичное сообщение было получено от президента Ливана Мишеля Аюна - политического союзника “Хизбаллы”. Ливанское сообщение также было передано европейским посредником - но не тем, который передал сообщение Асада.В ливанском сообщении говорится, что Бейрут не позволит строительства иранских ракетных фабрик на своей территории. Ливан заявил, что иранские акции не служат интересам национальной безопасности Ливана, и что Иран будет об этом предупрежден.