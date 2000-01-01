Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Асад - Израилю: я не хочу войны 05.02 07:43   MIGnews.com

Асад - Израилю: я не хочу войны

Израильский портал Debka сообщает о том, что Израиль получил от Сирии сообщение о том, что та не инициирует войну. Аналогичное сообщение также получено от Ливана.

Сообщение якобы было передано в конце прошлой недели европейским дипломатом.

Асад якобы передал Израилю следующее: “Я не хочу войны. Все, что я хочу - это сконцентрироваться на воссоединении и восстановлении Сирии. Мы, Сирия - суверенное государство. Мы не передадим наши границы под контроль любых сил, кроме сирийских”.

Таким образом, Асад заверяет Израиль в том, что контроль над границей не будет передан ни Ирану, ни “Хизбалле”.

В Израиле пока не знают, что побудило Асада к подобной инициативе - реальный страх перед тем, что действия “Хизбаллы” могут привести к войне, или давление со стороны России, оказанное после недавних встреч Путина и Нетаниягу в Москве.

Источники Debka также утверждают, что через день после получения сообщения от Асада аналогичное сообщение было получено от президента Ливана Мишеля Аюна - политического союзника “Хизбаллы”. Ливанское сообщение также было передано европейским посредником - но не тем, который передал сообщение Асада.

В ливанском сообщении говорится, что Бейрут не позволит строительства иранских ракетных фабрик на своей территории. Ливан заявил, что иранские акции не служат интересам национальной безопасности Ливана, и что Иран будет об этом предупрежден.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:51
В сети появилось видео теракта на Концерте  
16:53
Нетаниягу: Террорист получит по заслугам
16:24
ХАМАС поддержал теракт в Ариэле
15:58
Лапид: Израиль не позволит себе игнорировать кризис в Газе!
15:30
В результате атаки в Ариэле убит израильтянин
15:26
Атака в Ариле: Офицер ЦАХАЛа сбил террориста машиной
14:47
Режим Асада обвиняют в применении химического оружия
14:32
"Ашкелонский хакер" совершил попытку к бегству
14:07
Представители Сеула и Пхеньяна встретятся на Олимпиаде-2018
14:01
Харедим требуют приравнять учебу в йешиве к службе в ЦАХАЛе
13:47
Германия выплатит компенсации алжирским евреям
13:11
Швейцария возглавила рейтинг стран-налоговых убежищ
12:46
СТС пропал на yes
12:44
"США - незаменимый посредник в мирных переговорах"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus