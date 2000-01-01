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Кац: `Хизбала` заплатит тяжелую цену за войну с Израилем | Фото:05.02 09:08   MIGnews.com

Кац: "Хизбалла" заплатит тяжелую цену за войну с Израилем

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац в воскресенье выступил с предупреждением в адрес террористической группировки Хезболла.

По его словам, "Хизбалла" заплатит "тяжелую цену за войну с Израилем", - сказал Кац в интервью Ynet.

"Заявляю однозначно. Если это произойдет, Ливан вернется на много лет назад. Некоторые даже утверждают, что в период "подземелий и каменного века", - заявил министр.

"Израиль не позволит Ливану построить на своей территории иранский завод по производству высокоточных ракет для "Хизбаллы". Для выполнения этой задачи будут использованы все возможные средства. – уточнил Исраэль Кац, - Соответствующим образом мы действовали для пресечения иранских военных поставок через территорию Сирии, также мы будет действовать и впредь".

"Израиль предупредил о своей позиции Россию, США, страны ЕС. Израиль не заинтересован в военном противостоянии с Ливаном и старается избегнуть нового конфликта", - добавил министр Кац.
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