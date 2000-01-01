05.02 09:08 MIGnews.com

Кац: "Хизбалла" заплатит тяжелую цену за войну с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац в воскресенье выступил с предупреждением в адрес террористической группировки Хезболла.По его словам, "Хизбалла" заплатит "тяжелую цену за войну с Израилем", - сказал Кац в интервью Ynet."Заявляю однозначно. Если это произойдет, Ливан вернется на много лет назад. Некоторые даже утверждают, что в период "подземелий и каменного века", - заявил министр."Израиль не позволит Ливану построить на своей территории иранский завод по производству высокоточных ракет для "Хизбаллы". Для выполнения этой задачи будут использованы все возможные средства. – уточнил Исраэль Кац, - Соответствующим образом мы действовали для пресечения иранских военных поставок через территорию Сирии, также мы будет действовать и впредь"."Израиль предупредил о своей позиции Россию, США, страны ЕС. Израиль не заинтересован в военном противостоянии с Ливаном и старается избегнуть нового конфликта", - добавил министр Кац.