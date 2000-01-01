05.02 21:49 MIGnews.com

Нетаниягу занял пост министра здравоохранения

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Биньямин Нетаниягу занял пост министра здравоохранения. Назначение было утверждено Кнессетом на пленарном заседании в понедельник, 5 февраля. За проголосовали 46 депутатов, 36 проголосовали против.Предшественником Нетаниягу на этом посту был Яаков Лицман. Политик подал в отставку несколько месяцев назад. причиной такого решения стал кризис вокруг работ на железной дороге по шаббатам.Ранее в Кнессете была утверждена поправка к Основному закону о правительстве, согласно которой разрешается назначать заместителя министра с полномочиями министра.Нетаниягу уже занимал пост министра здравоохранения, однако тогда в БАГАЦе рассмотрели иск от политической партии "Еш Атид", после чего было принято решение, что занимая пост премьер-министра страны, Нетаниягу не может занимать и другие министерские должности ввиду того, что это является неконституционным.Таким образом, на сегодняшний день премьер-министр также является министром здравоохранения и главой Министерства иностранных дел Израиля.