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Нетаниягу занял пост министра здравоохранения | Фото: Thinkstock05.02 21:49   MIGnews.com

Нетаниягу занял пост министра здравоохранения

Биньямин Нетаниягу занял пост министра здравоохранения. Назначение было утверждено Кнессетом на пленарном заседании в понедельник, 5 февраля. За проголосовали 46 депутатов, 36 проголосовали против.

Предшественником Нетаниягу на этом посту был Яаков Лицман. Политик подал в отставку несколько месяцев назад. причиной такого решения стал кризис вокруг работ на железной дороге по шаббатам.

Ранее в Кнессете была утверждена поправка к Основному закону о правительстве, согласно которой разрешается назначать заместителя министра с полномочиями министра.

Нетаниягу уже занимал пост министра здравоохранения, однако тогда в БАГАЦе рассмотрели иск от политической партии "Еш Атид", после чего было принято решение, что занимая пост премьер-министра страны, Нетаниягу не может занимать и другие министерские должности ввиду того, что это является неконституционным.

Таким образом, на сегодняшний день премьер-министр также является министром здравоохранения и главой Министерства иностранных дел Израиля.
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